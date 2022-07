SpaceX запустит в космос еще один телескоп: что о нем известно

Запуск аппарата в космос ожидается в октябре 2026 года с космодрома в штате Флорида. На выполнение контракта компания получит 255 миллионов долларов, которые покроют все расходы.

Согласно данным NASA, телескоп будет проводить специальные исследования и решать вопросы в космологии. Речь идет о:

Также известно, что ранее телескоп был известен как Wide Field InfraRed Survey Telescope (WFIRST), однако позже его переименовали на честь астрономки и одной из первых женщин-руководителей NASA Нэнси Грейс Роман за ее необычайную работу в космическом управлении.

@NASA_NCCS is going to help give Romans its vision! NASA's center of climate simulation supports the development of Roman's wide-field instrument (WFI). This instrument will allow Roman to capture images 100 times larger than @NASAHubble!! https://t.co/AhAty4Hgd0 pic.twitter.com/AJAbfhvD3Q