SpaceX запустить у космос ще один телескоп: що про нього відомо
Компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, отримала від Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу контракт на запуск у космос телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.
Запуск апарату у космос очікується у жовтні 2026 року з космодрому у штаті Флорида. На виконання контракту компанія отримає 255 мільйонів доларів, які покриють усі витрати.
Згідно з даними NASA, телескоп проводитиме спеціальні дослідження й розв'язуватиме питання у космології. Йдеться про:
- вплив темної енергії та темної матерії;
- дослідження екзопланет;
- інші дослідження астрофізичних явищ.
Також відомо, що раніше телескоп був відомий як Wide Field InfraRed Survey Telescope (WFIRST), однак пізніше його перейменували на честь астрономки та однієї з перших жінок-керівників NASA Ненсі Грейс Роман за її надзвичайну роботу в космічному управлінні.
@NASA_NCCS is going to help give Romans its vision! NASA's center of climate simulation supports the development of Roman's wide-field instrument (WFI). This instrument will allow Roman to capture images 100 times larger than @NASAHubble!! https://t.co/AhAty4Hgd0 pic.twitter.com/AJAbfhvD3Q— Nancy Grace Roman Space Telescope (@NASARoman) February 4, 2022
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно SpaceX запустила у космос чергову партію супутників Starlink.
Тим часом Китай може розпочати космічну місію до найгарячішої планети Сонячної системи у 2026 році.