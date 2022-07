SpaceX запустить у космос ще один телескоп: що про нього відомо

Запуск апарату у космос очікується у жовтні 2026 року з космодрому у штаті Флорида. На виконання контракту компанія отримає 255 мільйонів доларів, які покриють усі витрати.

Згідно з даними NASA, телескоп проводитиме спеціальні дослідження й розв'язуватиме питання у космології. Йдеться про:

Також відомо, що раніше телескоп був відомий як Wide Field InfraRed Survey Telescope (WFIRST), однак пізніше його перейменували на честь астрономки та однієї з перших жінок-керівників NASA Ненсі Грейс Роман за її надзвичайну роботу в космічному управлінні.

@NASA_NCCS is going to help give Romans its vision! NASA's center of climate simulation supports the development of Roman's wide-field instrument (WFI). This instrument will allow Roman to capture images 100 times larger than @NASAHubble!! https://t.co/AhAty4Hgd0 pic.twitter.com/AJAbfhvD3Q