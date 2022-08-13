SpaceX вывела на орбиту еще почти полсотни спутников: видео запуска ракеты
Американская компания, принадлежащая Илону Маску, вывела на орбиту 46 миниспутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу Twitter-аккаунта SpaceX.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии.
Liftoff! pic.twitter.com/cPTwPQZkxk— SpaceX (@SpaceX) August 12, 2022
Уже через час после запуска 46 спутников отделились от второй ступени ракеты на низкой околоземной орбите.
Многократная первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершил вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, находившуюся в Тихом океане, через 10 минут после запуска.
Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/fota9MpHu6— SpaceX (@SpaceX) August 12, 2022
Напомним, РБК-Украина писало о том, что аэрокосмическая компания Maxar Technologies планирует разработать уникальную систему предупреждения о ракетных нападениях. Спутники будут способны отслеживать гиперзвуковые ракеты.
Также SpaceX недавно вывела на орбиту еще 52 спутника.
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