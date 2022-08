SpaceX вывела на орбиту еще почти полсотни спутников: видео запуска ракеты

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

Уже через час после запуска 46 спутников отделились от второй ступени ракеты на низкой околоземной орбите.

Многократная первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершил вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, находившуюся в Тихом океане, через 10 минут после запуска.