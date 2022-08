SpaceX вивела на орбіту ще майже півсотні супутників: відео запуску ракети

Запуск ракети-носія Falcon 9 відбувся з бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії.

Вже через годину після запуску 46 супутників відокремилися від другого ступеня ракети на низькій навколоземній орбіті.

Багаторазовий перший ступінь ракети-носія Falcon 9 здійснив вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон Of Course I Still Love You, яка знаходилася в Тихому океані, через 10 хвилин після запуску.