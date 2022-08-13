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SpaceX вивела на орбіту ще майже півсотні супутників: відео запуску ракети

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Субота 13 серпня 2022 14:35
SpaceX вивела на орбіту ще майже півсотні супутників: відео запуску ракети Фото: SpaceX вивела на орбіту ще майже півсотні супутників (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Американська компанія, яка належить Ілону Маску, вивела на орбіту 46 мінісупутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту SpaceX.

Запуск ракети-носія Falcon 9 відбувся з бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії.

Вже через годину після запуску 46 супутників відокремилися від другого ступеня ракети на низькій навколоземній орбіті.

Багаторазовий перший ступінь ракети-носія Falcon 9 здійснив вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон Of Course I Still Love You, яка знаходилася в Тихому океані, через 10 хвилин після запуску.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що аерокосмічна компанія Maxar Technologies планує розробити унікальну систему попередження про ракетні напади. Супутники будуть здатні відстежувати гіперзвукові ракети.

Також SpaceX нещодавно вивела на орбіту ще 52 супутники.

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SpaceX Сполучені Штати Америки
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