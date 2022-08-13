SpaceX вивела на орбіту ще майже півсотні супутників: відео запуску ракети

Фото: SpaceX вивела на орбіту ще майже півсотні супутників (wikimedia.by/SpaceX)

Американська компанія, яка належить Ілону Маску, вивела на орбіту 46 мінісупутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту SpaceX.