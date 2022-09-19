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SpaceX вывела дополнительную партию спутников Starlink в космос: видео запуска ракеты

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Понедельник 19 сентября 2022 11:33
SpaceX вывела дополнительную партию спутников Starlink в космос: видео запуска ракеты Фото: SpaceX вывела дополнительную партию спутников Starlink в космос (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, вывела на орбиту еще 54 спутника сети Starlink. Интернет-покрытие стало доступно на всех континентах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Запуск состоялся в 03:18 по киевскому времени с 40-го стартового комплекса космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Операция по запуску спутников Starlink стала 61-й по счету с мая 2019 года. За все время SpaceX вывела на орбиту более 3,3 тысяч интернет-спутников.

После запуска первая многократная степень ракеты-носителя совершила посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантике.

По словам Илона Маска, Starlink стала доступна на всех континентах Земли.

"Starlink теперь активна на всех континентах Земли, включая Антарктику", - написал миллиардер.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что компания Илона Маска снизила цены на спутниковый Интернет от Starlink . Для пользователей Украины скидка составила около 40%. То есть стоимость подписки снизили со 100 до 60 долларов.

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