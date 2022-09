SpaceX вывела дополнительную партию спутников Starlink в космос: видео запуска ракеты

Запуск состоялся в 03:18 по киевскому времени с 40-го стартового комплекса космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Операция по запуску спутников Starlink стала 61-й по счету с мая 2019 года. За все время SpaceX вывела на орбиту более 3,3 тысяч интернет-спутников.

После запуска первая многократная степень ракеты-носителя совершила посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантике.

По словам Илона Маска, Starlink стала доступна на всех континентах Земли.

"Starlink теперь активна на всех континентах Земли, включая Антарктику", - написал миллиардер.

Falcon 9's first tage has landed on Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/qXvgp8kMeH