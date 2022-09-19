SpaceX вывела дополнительную партию спутников Starlink в космос: видео запуска ракеты
Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, вывела на орбиту еще 54 спутника сети Starlink. Интернет-покрытие стало доступно на всех континентах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.
Запуск состоялся в 03:18 по киевскому времени с 40-го стартового комплекса космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Liftoff! pic.twitter.com/UHR1nXob8t— SpaceX (@SpaceX) September 19, 2022
Операция по запуску спутников Starlink стала 61-й по счету с мая 2019 года. За все время SpaceX вывела на орбиту более 3,3 тысяч интернет-спутников.
После запуска первая многократная степень ракеты-носителя совершила посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантике.
По словам Илона Маска, Starlink стала доступна на всех континентах Земли.
"Starlink теперь активна на всех континентах Земли, включая Антарктику", - написал миллиардер.
Falcon 9's first tage has landed on Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/qXvgp8kMeH— SpaceX (@SpaceX) September 19, 2022
Напомним, РБК-Украина писала о том, что компания Илона Маска снизила цены на спутниковый Интернет от Starlink . Для пользователей Украины скидка составила около 40%. То есть стоимость подписки снизили со 100 до 60 долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .