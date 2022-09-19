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SpaceX вивела додаткову партію супутників Starlink у космос: відео запуску ракети

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Понеділок 19 вересня 2022 11:33
SpaceX вивела додаткову партію супутників Starlink у космос: відео запуску ракети Фото: SpaceX вивела додаткову партію супутників Starlink у космос (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, вивела на орбіту ще 54 супутники мережі Starlink. Інтернет-покриття стало доступним на усіх континентах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Запуск відбувся о 03:18 за київським часом з 40-го стартового комплексу космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Операція з запуску супутників Starlink стала 61-ю за рахунком з травня 2019 року. За увесь час SpaceX вивела на орбіту більше ніж 3,3 тисячі інтернет-супутників.

Після запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія здійснив посадку на плавучу платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантиці.

За словами Ілона Маска, Starlink стала доступна на всіх континентах Землі.

"Starlink тепер активна на всіх континентах Землі, включно з Антарктикою", - написав мільярдер.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Ілона Маска знизила ціни на супутниковий Інтернет від Starlink. Для користувачів України знижка становила близько 40%. Тобто вартість підписки зменшили зі 100 до 60 доларів.

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