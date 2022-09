SpaceX вивела додаткову партію супутників Starlink у космос: відео запуску ракети

Запуск відбувся о 03:18 за київським часом з 40-го стартового комплексу космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Операція з запуску супутників Starlink стала 61-ю за рахунком з травня 2019 року. За увесь час SpaceX вивела на орбіту більше ніж 3,3 тисячі інтернет-супутників.

Після запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія здійснив посадку на плавучу платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантиці.

За словами Ілона Маска, Starlink стала доступна на всіх континентах Землі.

"Starlink тепер активна на всіх континентах Землі, включно з Антарктикою", - написав мільярдер.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/qXvgp8kMeH