SpaceX визначилась з датою повторного запуску ракети Starship

Компанія SpaceX перенесла тестовий запуск надважкої ракети Starship, яка повинна доставити людей на Марс. Очікується, що запуск відбудеться вже 20 квітня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу SpaceX.
Запуск ракети відбудеться з бази в Техасі. Вікно, тривалістю 62 хвилини, відкривається о 16:28 (за київським часом) і закривається о 17:30.
Перший тестовий політ повинен був відбутись ще в понеділок, однак компанія перенесла його через проблеми з клапаном тиску. SpaceX одразу заявила, що у разі невдачі, Starship має альтернативні дати запуску пізніше протягом тижня.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у квітня Федеральне управління цивільної авіації США задовольнило запит компанії SpaceX на льотні випробування ракети Starship.
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