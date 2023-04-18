UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

SpaceX визначилась з датою повторного запуску ракети Starship

Фото: SpaceX визначилась з датою повторного запуску ракети Starship (wikimedia.by)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX перенесла тестовий запуск надважкої ракети Starship, яка повинна доставити людей на Марс. Очікується, що запуск відбудеться вже 20 квітня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу SpaceX.

Запуск ракети відбудеться з бази в Техасі. Вікно, тривалістю 62 хвилини, відкривається о 16:28 (за київським часом) і закривається о 17:30.

Перший тестовий політ повинен був відбутись ще в понеділок, однак компанія перенесла його через проблеми з клапаном тиску. SpaceX одразу заявила, що у разі невдачі, Starship має альтернативні дати запуску пізніше протягом тижня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у квітня Федеральне управління цивільної авіації США задовольнило запит компанії SpaceX на льотні випробування ракети Starship.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
SpaceX