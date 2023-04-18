SpaceX определилась с датой повторного запуска ракеты Starship

Компания SpaceX перенесла тестовый запуск супертяжелой ракеты Starship, которая должна доставить людей на Марс. Ожидается, что запуск состоится уже 20 апреля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SpaceX.

Запуск ракеты пройдет с базы в Техасе. Окно, продолжительностью 62 минуты, открывается в 16.28 (по киевскому времени) и закрывается в 17.30.

Первый тестовый полет должен был состояться еще в понедельник, однако компания перенесла его из-за проблем с клапаном давления. SpaceX сразу заявила, что в случае неудачи Starship имеет альтернативные даты запуска позже в течение недели.