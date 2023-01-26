SpaceX вивела на орбіту відразу рекордну кількість нових супутників Starlink

Американська компанія SpaceX запустила рекордну для Falcon 9 кількість супутників Starlink.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на space.com.
Як пише видання, компанія SpaceX відзначилася черговою рекордною місією - ракета Falcon 9 вивела на орбіту найважчий для себе вантаж загальною вагою 17,4 тонни, доставивши в космос відразу 56 нових супутників Starlink. Ракета стартувала з мису Канаверал.
"До цього ракетоносій Falcon 9 вісім разів доставляв у космос різні вантажі, включаючи перевезення екіпажів астронавтів на МКС в рамках місій Crew-3 і Crew-4, що відбулися у листопаді 2021 року та квітні 2022 року відповідно. Також повторно використовувався обтічник, що прикриває верх ракети із вантажем супутників", - пояснює видання.
За повідомленням SpaceX, запуск додасть чергову порцію супутників у гігантське угруповання Starlink, яке забезпечує широкосмуговим інтернетом користувачів у багатьох регіонах світу.
"Це угрупування вже включає понад 3400 робочих об'єктів, і їх кількість лише зростатиме", - підкреслюють фахівці компанії.
Як зазначає space.com, засновник та голова компанії Ілон Маск вже отримав дозвіл на запуск 7500 супутників Starlink та подав заявку на виведення у космос ще 30 тисяч новиїх об'єктів. Запуск, що відбувся 24 січня, став уже шостим для SpaceX в 2023 році і 205-м для компанії.
"Якщо компанія зможе зберегти темп, заданий у січні, то поб'є абсолютний рекорд 2022 року - тоді вона здійснила 61 запуск, далеко випередивши всі державні та приватні структури", - наголошує видання.
На початку січня 2023 року РБК-Україна повідомляло, що Україна отримала вже 30 тисяч терміналів Starlink.
Нагадаємо, що Україна невдовзі отримає від партнерів ще близько 5000 тисяч терміналів Starlink. З них більшість буде направлено військовим. У грудні Україна отримала нову партію терміналів супутникового інтернету Starlink. Їх передадуть для підтримки медичної й енергетичної сфери, а також у "Пункти незламності".
Крім того, ми писали, що в Україні з'явився перший поїзд Інтерсіті+, який обладнали терміналом Starlink. До кінця року Wi-Fi обіцяють підключити у всі потяги цього типу.
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