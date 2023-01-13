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Стало відомо, скільки терміналів Starlink було передано Україні

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Україна, П'ятниця 13 січня 2023 19:30
Стало відомо, скільки терміналів Starlink було передано Україні Фото: Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна отримала вже 30 тисяч терміналів Starlink. Останню партію допомогла придбати Польща.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"30 тисяч терміналів Starlink вже в Україні. 24/7 команда Мінцифри працює, щоб забезпечити ще більше терміналів. Міжнародні партнери допомагають у цьому. Адже Starlink стали частиною критичної інфраструктури України", - йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що завдяки ним українці залишаються на зв‘язку там, де не працює звичайна мережа під час відключень світла. Останню партію - 8 тисяч терміналів - допомогла придбати Польща. Сотні Starlink з цієї партії вже працюють в "Пунктах незламності" по всій країні, а ще частину передали енергетикам та медикам.

"Вчора заїхав протестувати супутниковий інтернет в одному з "Пунктів незламності" від ДСНС в Ірпені. Дякую за Starlink прем‘єр-мїністру Польщі Матеушу Моравецькому та держсекретарю з цифровізації Янушу Цешинському", - додав Федоров.

Нагадаємо, що Україна невдовзі отримає від партнерів ще близько 5000 тисяч терміналів Starlink. З них більшість буде направлено військовим.

У грудні Україна отримала нову партію терміналів супутникового інтернету Starlink. Їх передадуть для підтримки медичної й енергетичної сфери, а також у "Пункти незламності".

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