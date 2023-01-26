SpaceX вывела на орбиту сразу рекордное количество новых спутников Starlink

Как пишет издание, компания SpaceX отметилась очередной рекордной миссией - ракета Falcon 9 вывела на орбиту самый тяжелый для себя груз общим весом 17,4 тонны, доставив в космос сразу 56 новых спутников Starlink. Ракета стартовала с мыса Канаверал.

"До этого ракетоноситель Falcon 9 восемь раз доставлял в космос различные грузы, включая перевозки экипажей астронавтов на МКС в рамках миссий Crew-3 и Crew-4, состоявшихся в ноябре 2021 года и апреле 2022 года соответственно. Также повторно использовался обтекатель, прикрывающий верх ракеты с грузом спутников", - объясняет издание.

По сообщению SpaceX, запуск добавит очередную порцию спутников в гигантскую группировку Starlink, обеспечивающую широкополосным интернетом пользователей во многих регионах мира.

"Эта группировка уже включает более 3400 рабочих объектов, и их количество будет только расти", - подчеркивают специалисты компании.

Как отмечает space.com, основатель и глава компании Илон Маск уже получил разрешение на запуск 7500 спутников Starlink и подал заявку на вывод в космос еще 30 тысяч новых объектов. Запуск, состоявшийся 24 января, стал уже шестым для SpaceX в 2023 году и 205-м для компании.

"Если компания сможет сохранить темп, заданный в январе, то побьет абсолютный рекорд 2022 года - тогда она совершила 61 запуск, далеко опередив все государственные и частные структуры", - отмечает издание.