ua ru
Пт, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна отримала нову партію модулів Starlink

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 30 грудня 2022 15:21
Україна отримала нову партію модулів Starlink Фото: Україна отримала чергову партію Starlink (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталія Юрченко

Україна отримала нову партію терміналів супутникового інтернету Starlink. Їх передадуть для підтримки медичної й енергетичної сфери, а також у "Пункти незламності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

Він зазначив, що це вже третя партія Starlink, яку Україна отримала від Польщі. Очікується, що до кінця січня прибуде решта модулів з великої партії.

Шмигаль подякував польському уряду та прем'єру Матеушу Моравецькому за допомогу.

"Дякуємо партнерам та друзям із Польщі, які підтримують нас у боротьбі за свободу", - зазначив він.

Україна отримала нову партію модулів Starlink

Фото: Україна отримала чергову партію Starlink (t.me/Denys_Smyhal)

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна уклала угоду та отримає ще близько 10 тисяч терміналів Starlink.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Starlink Денис Шмигаль
NEWS
Війна без вихідних. Чи є загроза ракетних ударів на Новий рік та Різдво
Війна без вихідних. Чи є загроза ракетних ударів на Новий рік та Різдво
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок