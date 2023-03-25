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SpaceX вивела на орбіту нову партію супутників Starlink: відео запуску ракети

Фото: SpaceX вивела на орбіту нову партію супутників Starlink (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Американська компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила черговий запуск ракети Falcon 9 з супутниками Starlink.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Цього ж разу компанія вивела на орбіту 56 супутників Starlink.

Зазначається, що ракета Falcon 9 стартувала з 40-го стартового комплексу бази американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. Це був 20 запуск ракети.

"Перший ступінь Falcon 9 приземлився на безпілотник A Shortfall of Gravitas", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що фонди Саудівської Аравії та ОАЕ планують інвестувати багатомільярдний транш у компанію SpaceX.

Також компанія SpaceX нещодавно показала фотографію своїх супутників Starlink V2 Mini наступного покоління.

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