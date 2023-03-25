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SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников Starlink: видео запуска ракеты

Фото: SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников Starlink (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, осуществила очередной запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

В этот раз компания вывела на орбиту 56 спутников Starlink.

Отмечается, что ракета Falcon 9 стартовала с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Это был 20 запуск ракеты.

"Первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотник A Shortfall of Gravitas", - добавили в пресс-службе.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что фонды Саудовской Аравии и ОАЭ планируют инвестировать многомиллиардный транш в компанию SpaceX.

Также компания Маска недавно показала фотографию своих спутников Starlink V2 Mini следующего поколения.

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