SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников Starlink: видео запуска ракеты

Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, осуществила очередной запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.
В этот раз компания вывела на орбиту 56 спутников Starlink.
Отмечается, что ракета Falcon 9 стартовала с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Это был 20 запуск ракеты.
"Первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотник A Shortfall of Gravitas", - добавили в пресс-службе.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что фонды Саудовской Аравии и ОАЭ планируют инвестировать многомиллиардный транш в компанию SpaceX.
Также компания Маска недавно показала фотографию своих спутников Starlink V2 Mini следующего поколения.
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