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SpaceX вивела на орбіту два супутники зв'язку: відео запуску ракети

Фото: SpaceX вивела на орбіту два супутники зв'язку (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, вивела на орбіту два супутники зв'язку O3b mPOWER люксембурзької корпорації SES S.A.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу SpaceX.

Зазначається, що запуск ракети Falcon 9 відбувся зі 40-го стартового комплексу бази космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді. Пізніше компанія відзначила, що супутники успішно вийшли на орбіту.

O3b mPOWER допоможуть забезпечити високошвидкісний доступ до інтернету й надання послуг мобільного зв'язку у глобальному масштабі. Загалом планується вивести на орбіту 11 апараті. Попередні два були запущені на Falcon 9 торік у грудні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Маска SpaceX нещодавно здійснила перший запуск надважкої ракети Starship. Вже через хвилину після початку операції ракета почала обертатись й збилась із правильного курсу. Трохи пізніше Starship вибухнула.

Тим часом Федеральне управління цивільної авіації США заборонило компанії запускати Starship та розпочало розслідування щодо інциденту.

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