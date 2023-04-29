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SpaceX вывела на орбиту два спутника связи: видео запуска ракеты

Фото: SpaceX вывела на орбиту два спутника связи (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, вывела на орбиту два спутника связи O3b mPOWER люксембургской корпорации SES SA

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SpaceX.

Запуск ракеты Falcon 9 из 40-го стартового комплекса базы космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Позже компания отметила, что спутники успешно вышли на орбиту.

O3b mPOWER поможет обеспечить высокоскоростной доступ в интернет и предоставление услуг мобильной связи в глобальном масштабе. В общей сложности планируется вывести на орбиту 11 аппарате. Предыдущие два были запущены на Falcon 9 в декабре прошлого года.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Маска SpaceX недавно осуществила первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship. Уже через минуту после начала операции ракета начала вращаться и сбилась с правильного курса. Чуть позже Starship взорвалась.

Между тем Федеральное управление гражданской авиации США запретило компании запускать Starship и приступило к расследованию инцидента.

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SpaceXСоединенные Штаты АмерикиИлон Маск