SpaceX заборонили запускати Starship, розслідують вибух ракети

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space .

Уряд США призупинив політ Starship через заяви про те, що перший запуск поширив потенційно небезпечні уламки над будинками та місцями проживання тварин, яким загрожує зникнення. Водночас дозвіл на пуски відновлять, коли FAA визначить, що процес не впливає на громадську безпеку.

Зазначається, що бруд й сміття через випробування космічного корабля посипались на жителів міста Порт-Ізабел, який розташований за 10 кілометрів від стартового майданчика. Зокрема постраждав пляж Бока-Чіка, де живуть тварини, яким загрожує зникнення.

За словами директора відділення захисту навколишнього середовища Sierra Club Дейва Кортеза, жителі міста Порт-Ізабел заявляли про розбиті вікна й частинки попелу на будинках й школах. Зокрема бетон зі стартового майданчика, який був пошкоджений через старт ракети, нібито впав в океан.