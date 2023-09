SpaceX відправила на орбіту військові супутники для попередження про ракетні атаки

Ракета Falcon 9 з 13 космічними апаратами, призначеними для Агентства космічних розробок (SDA), була запущена 2 вересня з космодрому Ванденберг у Каліфорнії й успішно приземлилася на космодромі. Це був 13-й запуск першого ступеня ракети.

"Цей запуск став 61-м запуском компанії SpaceX 2023 року, що відповідає торішньому рекорду, а до кінця року залишається ще чотири місяці", - заявив інженер із надійності авіоніки компанії SpaceX Закарі Луппен.

За його словами, початкова спроба запуску місії Tranche 0 була зроблена компанією SpaceX 31 серпня, але була відкладена через несподівану реакцію одного з дев'яти двигунів першого ступеня Falcon 9.

Другу спробу, зроблену 1 вересня, також було скасовано приблизно за 12 хвилин до старту через проблеми з клапаном у наземному обладнанні.

Сьогоднішній запуск став другим у рамках програми Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) - розгортання на низькій навколоземній орбіті мережі супутників, що забезпечують військовий зв'язок, сповіщення про ракети та їх відстеження.

Перший запуск у рамках PWSA відбувся у квітні, коли Falcon 9 вивела на орбіту 10 супутників.

Falcon 9's first stage has landed on Landing Zone 4 pic.twitter.com/29ynnJnW4y — SpaceX (@SpaceX) September 2, 2023