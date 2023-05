SpaceX вивела на орбіту 22 одиниці новітніх супутників V2 mini

Watch Falcon 9 launch the Iridium OneWeb mission to orbit https://t.co/bJFjLCilmc https://t.co/MgVTD7Vu0j

Повне відео запуску ракети

Ракета Falcon 9, яка була укомплектована космічними супутниками наступного покоління Starlink, була запущена на станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

Момент запуску ракети

Під час операції перший ступінь ракети повернувся на Землю близько через 8 хвилин й приземлився на безпілотний корабель "A Shortfall of Gravitas", який був розташований в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/yBjjF8J52x