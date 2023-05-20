SpaceX вивела на орбіту 22 одиниці новітніх супутників V2 mini
Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, запустила чергову партію супутників в космос. Цього ж разу вивела на орбіту 22 одиниці новітніх V2 mini.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.
Watch Falcon 9 launch the Iridium OneWeb mission to orbit https://t.co/bJFjLCilmc https://t.co/MgVTD7Vu0j— SpaceX (@SpaceX) May 19, 2023
Повне відео запуску ракети
Ракета Falcon 9, яка була укомплектована космічними супутниками наступного покоління Starlink, була запущена на станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.
Liftoff! pic.twitter.com/c8hzT8pqnf— SpaceX (@SpaceX) May 19, 2023
Момент запуску ракети
Під час операції перший ступінь ракети повернувся на Землю близько через 8 хвилин й приземлився на безпілотний корабель "A Shortfall of Gravitas", який був розташований в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.
Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/yBjjF8J52x— SpaceX (@SpaceX) May 19, 2023
Момент приземлення першого ступеня
Чим особливі новітні V2 mini?
Маск представив супутники нового покоління в лютому 2023 року. Наступне покоління відрізняється від попереднього більш потужними антенами та доступом до нового набору частот, що, зі свого боку, забезпечує більшу пропускну здатність.
Вага супутника становить близько 830 кг. Це, до речі, скоротило кількість апаратів, які можна розмістити в Falcon 9 майже в три рази.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про минулу операцію SpaceX під час якої компанія вивела на орбіту чергову партію з 56 супутників Starlink.
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