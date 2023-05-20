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SpaceX вивела на орбіту 22 одиниці новітніх супутників V2 mini

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Субота 20 травня 2023 09:28
SpaceX вивела на орбіту 22 одиниці новітніх супутників V2 mini Фото: SpaceX вивела на орбіту 22 одиниці новітніх супутників V2 mini (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, запустила чергову партію супутників в космос. Цього ж разу вивела на орбіту 22 одиниці новітніх V2 mini.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Повне відео запуску ракети

Ракета Falcon 9, яка була укомплектована космічними супутниками наступного покоління Starlink, була запущена на станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

Момент запуску ракети

Під час операції перший ступінь ракети повернувся на Землю близько через 8 хвилин й приземлився на безпілотний корабель "A Shortfall of Gravitas", який був розташований в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Момент приземлення першого ступеня

Чим особливі новітні V2 mini?

Маск представив супутники нового покоління в лютому 2023 року. Наступне покоління відрізняється від попереднього більш потужними антенами та доступом до нового набору частот, що, зі свого боку, забезпечує більшу пропускну здатність.

Вага супутника становить близько 830 кг. Це, до речі, скоротило кількість апаратів, які можна розмістити в Falcon 9 майже в три рази.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про минулу операцію SpaceX під час якої компанія вивела на орбіту чергову партію з 56 супутників Starlink.

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