SpaceX вивела на орбіту арабський супутник BADR-8: відео запуску ракети

Watch Falcon 9 launch the @Arabsat BADR-8 mission to orbit https://t.co/bJFjLCiTbK https://t.co/JMkaC9GjVm

Повне відео операції

Запуск відбувся о 07:30 за київським часом з 40-го стартового комплексу на базі американських космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

Момент запуску ракети

Перший ступінь ракети успішно приземлився на корабель-дрон Just Read the Instructions вже через 8 хвилин після початку операції.

Falcon 9’s first stage has landed the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/lcwaoUj7Qf