SpaceX отправила в космос самый большой коммерческий спутник: видео запуска

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию запуска .

Запуск мощнейшей ракеты компании SpaceX под названием Falcon Heavy произошел со стартовой площадки в космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Приблизительно через 3,5 часа после старта спутник Jupiter 3 был развернут на околоземной орбите.

Спутник Jupiter 3, принадлежащий компании EchoStar, весит более девяти метрических тонн и размером примерно в автобус. Он обеспечит беспроводное подключение к интернету в Северной и Южной Америке.