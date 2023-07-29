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SpaceX отправила в космос самый большой коммерческий спутник: видео запуска

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Флорида, Суббота 29 июля 2023 17:26
SpaceX отправила в космос самый большой коммерческий спутник: видео запуска Фото: SpaceX запустила в космос спутник Jupiter 3 (flickr.com/spacex)
Автор: Дмитрий Левицкий

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска запустила в космос самый крупный коммерческий спутник Jupiter 3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию запуска.

Запуск мощнейшей ракеты компании SpaceX под названием Falcon Heavy произошел со стартовой площадки в космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Приблизительно через 3,5 часа после старта спутник Jupiter 3 был развернут на околоземной орбите.

Спутник Jupiter 3, принадлежащий компании EchoStar, весит более девяти метрических тонн и размером примерно в автобус. Он обеспечит беспроводное подключение к интернету в Северной и Южной Америке.

Это уже третий взлет ракеты Falcon Heavy в 2023 году и 51 космическая миссия компании SpaceX с начала этого года. Днем ранее SpaceX с помощью ракеты Falcon 9 запустила на орбиту очередную партию спутников Starlink.

Напомним, в конце мая SpaceX вывела на орбиту арабский спутник BADR-8, предназначенный для обеспечения связи в Европе, Ближнем Востоке, Африке и Центральной Азии.

А несколькими днями ранее компания Илона Маска отправила в космос сразу 22 единицы новейших спутников V2 mini.

Кроме того, в апреле SpaceX впервые попыталась запустить на орбиту свою крупнейшую ракету Starship, которая должна в будущем полететь на Луну и Марс. Однако для компании Илона Маска эти испытания закончились мощным взрывом.

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SpaceX Илон Маск Запуск ракеты в космос
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