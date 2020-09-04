ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

SpaceX провела успешное испытание корабля для полетов на Марс

Автор: Анастасия Рокитна

Компания Илона Маска SpaceX провела успешное испытание корабля Starship. Его планируют использовать для полетов к Красной планете.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Запуск состоялся 3 сентября на пусковом комплексе в Бока Чика (штат Техас, США).

"Второе летное испытание корабля Starship SN6. Высота полета 150 метров", - говорится в сообщении.

Самые читаемые новости

Испытания Starship SN5 проходили месяц назад.

Кроме того, во Флориде американская компания SpaceX Илона Маска запустила ракету-носитель Falcon 9 с 12-ю партией спутников Starlink.

Напомним, 7 августа SpaceX вывела на орбиту 57 интернет-спутников системы Starlink.

Как известно, SpaceX хочет вывести на орбиту 12 тысяч мини-спутников Starlink, а в будущем 30 тысяч для создания полномасштабной сети.

Добавим, что запуск корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая с космодрома на мысе Канаверал; впервые за 11 лет американские астронавты отправились на МКС не на российском "Союзе".

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МарсSpaceX