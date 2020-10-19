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SpaceX отправила на орбиту еще 60 спутников для раздачи интернета

Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 18 октября, компания Илона Маска SpaceX отправила на орбиту очередную партию спутников. В частности, 60 спутников доставила ракета-носитель Falcon 9 для раздачи интернета Starlink.

Соответствующее видео опубликовали на канале SciNews.

Запуск производился с площадки комплекса LC-39A в космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

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После запуска SpaceX успешно посадила первую ступень ракеты на морскую платформу.

После вывода на орбиту 60 новых спутников Stralink их общее количество составляет 833.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель компании Илона Маска SpaceX Falcon 9 должен доставить на орбиту очередную партию исследовательских аппаратов.

Напомним, компания Илона Маска SpaceX провела успешное испытание корабля Starship. Его планируют использовать для полетов на Марс.

Добавим, что запуск корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая с космодрома на мысе Канаверал; впервые за 11 лет американские астронавты отправились на МКС не на российском "Союзе".

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