SpaceX запустит несколько миссий для NASA

Фото: ракета SpaceX (twitter.com/SpaceX)

Ракета-носитель компании Илона Маска SpaceX Falcon 9 должен доставить на орбиту очередную партию исследовательских аппаратов. Предварительно ракета с GPS III Space Vehicle 04 стартует 29 сентября.

Об этом сообщается в Twitter компании SpaceX.

"Испытание статического запуска двигателей завершено. Предварительно Falcon 9 с GPS III Space Vehicle 04 стартует 29 сентября", - говорится в сообщении.

Кроме того, американское космическое агентство NASA выбрало компанию SpaceX для запуска миссии IMAP, которая поможет ученым лучше понять границы гелиосферы, а также магнитных барьеров в Солнечной системе.

Как сообщили в NASA, запуск миссии запланирован с использованием ракетоносителя Falcon-9 компании SpaceX в 2024 году.

"Миссия IMAP планируется к запуску в октябре 2024 на ракете Falcon 9 Full Thrust со стартового комплекса 40 на мысе Канаверал во Флориде", - отметили в космическом агентстве США.

Кроме того, ракетоноситель должен вывести в космос еще несколько спутников, в том числе с Лунной программы NASA, метеорологические спутники, а также Гелиофизические исследовательские станции.

Общая стоимость запуска спутников составляет примерно 109 400 000 долларов, что включает сам запуск, а также другие расходы, связанные с миссиями.

Отметим, что 18 сентября SpaceX планировала осуществить запуск тринадцатый миссии Starlink с очередной партией интернет-спутников, но из-за плохой погоды в районе приземления первой степени Falcon 9 запуск до сих пор не состоялся.

Напомним, компания Илона Маска SpaceX провела успешное испытание корабля Starship. Его планируют использовать для полетов на Марс.

Добавим, что запуск корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая с космодрома на мысе Канаверал; впервые за 11 лет американские астронавты отправились на МКС не на российском "Союзе".