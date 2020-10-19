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SpaceX відправила на орбіту ще 60 супутників для роздачі інтернету

Автор: РБК-Україна

У неділю, 18 жовтня, компанія Ілона Маска SpaceX відправила на орбіту чергову партію супутників. Зокрема, 60 супутників доставила ракета-носій Falcon 9 для роздачі інтернету Starlink.

Відповідне відео опублікували на каналі SciNews.

Запуск проводився з майданчика комплексу LC-39A в космічному центрі імені Кеннеді у Флориді.

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Після запуску SpaceX успішно посадила перший ступінь ракети на морську платформу.

Після виведення на орбіту 60 нових супутників Stralink їх загальна кількість складає 833.

Раніше повідомлялось, ракета-носій компанії Ілона Маска SpaceX Falcon 9 має доставити на орбіту чергову партію дослідних апаратів.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX провела успішне випробування корабля Starship. Його планують використовувати для польотів на Марс.

Додамо, що запуск корабля Crew Dragon до МКС відбувся 30 травня з космодрому на мисі Канаверал; вперше за 11 років американські астронавти вирушили на МКС не на російському "Союзі".

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