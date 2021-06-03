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SpaceX осуществит 22 миссию корабля Dragon к МКС. Трансляция

Автор: Дмитрий Левицкий

Американская компания SpaceX сегодня, 3 июня, начнет 22 миссию грузового корабля Dragon к Международной космической станции. В 20:29 корабль отправится в космос на ракетоносителе Falcon 9.

Запуск ракетоносителя с кораблем будет транслироваться в YouTube.

Запуск ракетоносителя состоится со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди, штат Флорида. После выхода на орбиту от ракетоносителя отделится первая ступень, которая вернется на Землю. Первая ступень Falcon 9 сядет на плавучую платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане.

Корабль Dragon должен отделиться от второй ступени Falcon 9 примерно через 12 минут после старта. Он автономно состыкуется с МКС в субботу, 5 июня.

Напомним, в 2023 году ракета SpaxeX должна отправить на Луну модуль компании украинского бизнесмена. Запуск состоится в рамках космической программы "Артемида".

Добавим, 6 мая компания SpaceX впервые провела успешные испытания корабля Starship. Корабль совершил скачек на 10 километров и успешно приземлился.

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