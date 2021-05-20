SpaceX отправит на Луну модуль компании украинского бизнесмена для программы "Артемида"
Американская компания SpaceX согласилась доставить на Луну модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace украинского бизнесмена Максима Полякова. Запуск должен состояться в 2023 году в рамках космической программы "Артемида".
Об этом сообщила компания Firefly Aerospace.
Модуль Blue Ghost отправится к Луне на ракете Falcon 9, которая уже совершила более 10 вылетов на орбиту со спутниками и космическими кораблями CrewDragon. Модуль повезет на Луну десять полезных грузов NASA для исследований в рамках программы "Артемида".
"Миссия Blue Ghost будет включать доставку полезных грузов NASA, которые будут поддерживать научные лунные исследования и способствовать развитию устойчивого присутствия на Луне в рамках программы "Артемида", - сказал вице-президент SpaceX по коммерческим продажам Том Очинеро.
Напомним, целью программы NASA под названием "Артемида" является возвращение американских астронавтов на Луну и освоение ее. Космическое агентство планирует в рамках "Артемиды" доставить на Луну первую женщину.
Как писало РБК-Украина, Украина также планирует принять участие в исследовании Луны.
Больше о планах NASA по Луне читайте в материале - "Проект "Артемида": зачем американцы возвращаются на Луну и при чем здесь Украина".