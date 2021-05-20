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SpaceX отправит на Луну модуль компании украинского бизнесмена для программы "Артемида"

Новина українською →
США, Четверг 20 мая 2021 22:42
SpaceX отправит на Луну модуль компании украинского бизнесмена для программы "Артемида" Фото: (flickr.com by thaddeus cesari)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американская компания SpaceX согласилась доставить на Луну модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace украинского бизнесмена Максима Полякова. Запуск должен состояться в 2023 году в рамках космической программы "Артемида".

Об этом сообщила компания Firefly Aerospace.

Модуль Blue Ghost отправится к Луне на ракете Falcon 9, которая уже совершила более 10 вылетов на орбиту со спутниками и космическими кораблями CrewDragon. Модуль повезет на Луну десять полезных грузов NASA для исследований в рамках программы "Артемида".

"Миссия Blue Ghost будет включать доставку полезных грузов NASA, которые будут поддерживать научные лунные исследования и способствовать развитию устойчивого присутствия на Луне в рамках программы "Артемида", - сказал вице-президент SpaceX по коммерческим продажам Том Очинеро.

Напомним, целью программы NASA под названием "Артемида" является возвращение американских астронавтов на Луну и освоение ее. Космическое агентство планирует в рамках "Артемиды" доставить на Луну первую женщину.

Как писало РБК-Украина, Украина также планирует принять участие в исследовании Луны.

Больше о планах NASA по Луне читайте в материале - "Проект "Артемида": зачем американцы возвращаются на Луну и при чем здесь Украина".

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