SpaceX завтра отправит к МКС корабль Dragon

Компания SpaceX американского изобретателя Илона Маска завтра, 3 июня, осуществит 22 коммерческую миссию к Международной космической станции. Корабль Dragon должен доставить к МКС различный груз, который нужен астронавтам.

Об этом сообщила компания SpaceX на своем сайте .

Корабль Dragon будет выведен на орбиту знаменитым ракетоносителем Falcon 9. Запуск ракетоносителя назначен на 20:29 по киевскому времени со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди, штат Флорида.

После выхода на орбиту первая ступень ракетоносителя Falcon 9 вернется на Землю и сядет на плавучую платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане. Повторное применение первой ступени позволяет уменьшить стоимость миссии.

Корабль Dragon должен отделиться от второй ступени Falcon 9 примерно через 12 минут после старта и автономно стыковаться с МКС в субботу, 5 июня. Если запуск не удастся провести завтра, то резервная дата - пятница, 4 мая.