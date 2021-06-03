SpaceX здійснить 22 місію корабля Dragon до МКС. Трансляція

Американська компанія SpaceX сьогодні, 3 червня, розпочне 22 місію вантажного корабля Dragon до Міжнародної космічної станції. О 20:29 корабель відправиться в космос на ракетоносію Falcon 9.
Запуск ракетоносія з кораблем транслюватиметься у YouTube.
Запуск ракетоносія відбудеться зі стартового комплексу 39A в Космічному центрі Кеннеді, штат Флорида. Після виходу на орбіту від ракетоносія відділиться перший ступінь, який повернеться на Землю. Перший ступінь Falcon 9 сяде на плавучу платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантичному океані.
Корабель Dragon має відділитися від другого ступеня Falcon 9 приблизно через 12 хвилин після старту. Він автономно зістикується з МКС у суботу, 5 червня.
Нагадаємо, у 2023 році ракета SpaxeX має відправити на Місяць модуль компанії українського бізнесмена. Запуск відбудеться в рамках космічної програми "Артеміда".
Додамо, 6 травня компанія SpaceX вперше провела успішні випробування корабля Starship. Корабель здійснив скачок на 10 кілометрів та успішно приземлився.