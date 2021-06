SpaceX здійснить 22 місію корабля Dragon до МКС. Трансляція

Запуск ракетоносія відбудеться зі стартового комплексу 39A в Космічному центрі Кеннеді, штат Флорида. Після виходу на орбіту від ракетоносія відділиться перший ступінь, який повернеться на Землю. Перший ступінь Falcon 9 сяде на плавучу платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантичному океані.

Корабель Dragon має відділитися від другого ступеня Falcon 9 приблизно через 12 хвилин після старту. Він автономно зістикується з МКС у суботу, 5 червня.