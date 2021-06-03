RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

SpaceX здійснить 22 місію корабля Dragon до МКС. Трансляція

Автор: Дмитро Левицький

Американська компанія SpaceX сьогодні, 3 червня, розпочне 22 місію вантажного корабля Dragon до Міжнародної космічної станції. О 20:29 корабель відправиться в космос на ракетоносію Falcon 9.

Запуск ракетоносія з кораблем транслюватиметься у YouTube.

Запуск ракетоносія відбудеться зі стартового комплексу 39A в Космічному центрі Кеннеді, штат Флорида. Після виходу на орбіту від ракетоносія відділиться перший ступінь, який повернеться на Землю. Перший ступінь Falcon 9 сяде на плавучу платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантичному океані.

Корабель Dragon має відділитися від другого ступеня Falcon 9 приблизно через 12 хвилин після старту. Він автономно зістикується з МКС у суботу, 5 червня.

Нагадаємо, у 2023 році ракета SpaxeX має відправити на Місяць модуль компанії українського бізнесмена. Запуск відбудеться в рамках космічної програми "Артеміда".

Додамо, 6 травня компанія SpaceX вперше провела успішні випробування корабля Starship. Корабель здійснив скачок на 10 кілометрів та успішно приземлився.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України SpaceXкосмический корабльМКСзапуск ракеты