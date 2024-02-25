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SpaceX Маска міг заблокувати інтернет на Тайвані, порушивши угоду з урядом США, - WSJ

Вашингтон, Неділя 25 лютого 2024 09:03
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SpaceX Маска міг заблокувати інтернет на Тайвані, порушивши угоду з урядом США, - WSJ Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Американська компанія SpaceX Ілона Маска могла заблокувати супутниковий інтернет на Тайвані. Це є порушення угоди з урядом США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Американський конгресмен Майк Галлахер направив лист до Ілона Маска, оскільки джерела повідомили комітету, який він очолює, що супутниковий інтернет неактивний на Тайвані.

"SpaceX, можливо, припиняє надавати послуги широкосмугового доступу до інтернету на Тайвані та навколо нього, можливо, порушуючи договірні зобов’язання SpaceX з урядом США", - написав Галлахер у листі, який отримало у розпорядження WSJ.

Конгресмен висловив стурбованість, включаючи за військовий персонал США у разі "китайської військової агресії проти Тайваню".

За даними видання, Тайвань використовує військові супутники Starshield від SpaceX, які надають послуги розвідувальним та військовим відомствам.

Уряд США витратив на цей проєкт понад 100 млн доларів. Конгресмен вимагає надати інформацію про роботу супутників до 8 березня.

РФ використовує Starlink на війні

Американське видання Defense One нещодавно повідомило, що Росія використовує супутникові пристрої SpaceX Starlink на фронті в Україні.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна підтвердив, що випадки використання військами РФ Starlink були зафіксовані. За його словами, це починає набирати системного характеру.

Власник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що пристрої Росії не продавалися. Наразі ЗСУ працюють над нейтралізацією загрози з боку Starlink на фронті, а Міністерство цифрової трансформації запропонувало Маску рішення для пошуку Starlink.

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