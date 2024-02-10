Росія використовує на фронті супутниковий зв'язок Starlink, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense One .

За словами одного з анонімних джерел видання, українські війська вперше зафіксували використання Росією на передовій супутникового зв'язку кілька місяців тому.

Друге джерело своєю чергою підтвердило використання Starlink і додало, що його використання, схоже, зростає.

Фото видання (defenseone)

Використання Росією системи Starlink посилює проблеми, з якими стикаються українські військові, які й так наразі відчувають гостру нестачу боєприпасів.

Речник Пентагону Джефф Юргенсен заявив, що американські чиновники знають про ці повідомлення, але переадресував питання "нашим українським партнерам щодо будь-якої поточної оперативної інформації про діяльність супутникового зв'язку такого роду".

Позиція Росії

Видання зазначило, що відомі російські волонтерські групи, що підтримують російське вторгнення, також демонстрували термінали Starlink, придбані для армійських підрозділів.

Багато російських компаній оголошують про продаж Starlink, в тому числі iMiele.ru і DJIRussia.

Реакція SpaceX

У твіті від 8 лютого представники SpaceX заявили, що компанія не веде жодного бізнесу з російським урядом або його військовими.

"Starlink не працює в Росії, а це означає, що сервіс не працюватиме в цій країні. SpaceX ніколи не продавала і не рекламувала Starlink в Росії, а також не постачала обладнання в Росію", - наголосили в компанії.

Вони зауважили, що якщо російські магазини стверджують, що продають Starlink для обслуговування в цій країні, то вони обманюють своїх клієнтів.

Але, за даними джерел, росіяни можуть легко придбати Starlink з-за кордону, а потім привезти їх назад, щоб роздати своїм військам.

У твіті SpaceX не було прямої відповіді на повідомлення про те, що російські війська користуються послугами Starlink на території України.

"Якщо SpaceX отримує інформацію про те, що термінал Starlink використовується підсанкційною або несанкціонованою стороною, ми розслідуємо цю заяву і вживаємо заходів для деактивації термінала, якщо вона підтвердиться", - було вказано в повідомленні від компанії.

Однак, за словами старшого наукового співробітника Інституту Гудзона Брайана Кларка, російські війська можуть приховувати використання Starlink для SpaceX.

Starlink в Україні

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни компанія Ілона Маска надала Україні термінали Starlink для забезпечення зв'язку на фронті та у прифронтових регіонах. За останніми даними, Україна отримала 42 тисячі терміналів, які передала компанія SpaceX та партнери України.

Раніше Ілон Маск заявляв, що РФ може "вбити" єдину систему зв'язку Starlink, яка працює на українському фронті. Також він попереджав, що нібито може відключити термінали через значні витрати на їх підтримання.

Пізніше ми також повідомляли, що американський мільярдер Ілон Маск таємно змусив інженерів вимкнути супутникову мережу, щоб перешкодити Україні провести атаку на російський флот.

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