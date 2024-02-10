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Чи дійсно у росіян з'явилися Starlink: що кажуть в ГУР

Україна, Субота 10 лютого 2024 20:59
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Чи дійсно у росіян з'явилися Starlink: що кажуть в ГУР Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька, Уляна Безпалько

Головне управління розвідки підтвердило використання росіянами Starlink на захоплених територіях України.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в коментарі РБК-Україна.

"Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв. Це починає набирати системного характеру", - заявив Юсов.

Росія використовує Starlink

Нагадаємо, ми писали, що за даними американського видання Defense One, Росія використовує супутникові пристрої SpaceX Starlink в Україні.

За словами одного з анонімних джерел видання, українські війська вперше зафіксували використання Росією на передовій супутникового зв'язку кілька місяців тому.

Друге джерело своєю чергою підтвердило використання Starlink і додало, що його використання, схоже, зростає.

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Starlink ГУР Війна Росії проти України
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