Чи дійсно у росіян з'явилися Starlink: що кажуть в ГУР

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в коментарі РБК-Україна .

"Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв. Це починає набирати системного характеру", - заявив Юсов.

Росія використовує Starlink

Нагадаємо, ми писали, що за даними американського видання Defense One, Росія використовує супутникові пристрої SpaceX Starlink в Україні.

За словами одного з анонімних джерел видання, українські війська вперше зафіксували використання Росією на передовій супутникового зв'язку кілька місяців тому.

Друге джерело своєю чергою підтвердило використання Starlink і додало, що його використання, схоже, зростає.

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