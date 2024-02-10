Чи дійсно у росіян з'явилися Starlink: що кажуть в ГУР
Головне управління розвідки підтвердило використання росіянами Starlink на захоплених територіях України.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в коментарі РБК-Україна.
"Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв. Це починає набирати системного характеру", - заявив Юсов.
Росія використовує Starlink
Нагадаємо, ми писали, що за даними американського видання Defense One, Росія використовує супутникові пристрої SpaceX Starlink в Україні.
За словами одного з анонімних джерел видання, українські війська вперше зафіксували використання Росією на передовій супутникового зв'язку кілька місяців тому.
Друге джерело своєю чергою підтвердило використання Starlink і додало, що його використання, схоже, зростає.
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