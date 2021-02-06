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SpaceX доставила 60 спутников Starlink на орбиту. Но запуск еще партии отменили

США, Суббота 06 февраля 2021 15:16
SpaceX доставила 60 спутников Starlink на орбиту. Но запуск еще партии отменили
Фото: запуск ракеты-носителя Falcon 9 (twitter.com/SpaceX)
Автор: Юлия Струк

Американская компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников. Он был запланирован на 7 февраля.

Об этом компания сообщила в своем Twitter.

"Попытка запуска Starlink с LC-39A в эти выходные отменена для дополнительных проверок перед полетом", - указано в сообщении.

Отметим, компания с мая 2019 года разворачивает глобальную спутниковую систему Starlink для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

SpaceX рассчитывает на развертывание на орбите группы из 12 тысяч космических аппаратов для создания полномасштабной сети.

Напомним, 4 февраля компания провела успешный запуск очередной партии из 60 мини-спутников для интернет связи Starlink. Теперь на орбите находится 1023 космических аппаратов системы Starlink.

Как писало РБК-Украина, в конце января SpaceX провела запуск миссии Transporter-1 с рекордным количеством спутников. Всего на орбиту были выведены 143 спутника.

Также мы писали, что SpaceX выведет на орбиту спутник GPS третьего поколения Космических сил США.

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