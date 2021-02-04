SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту. Их уже более тысячи

Фото: запуск ракеты Falcon 9 (twitter.com/SpaceX)

Американская компания Илона Маска SpaceX провела успешный запуск очередной партии из 60 мини-спутников для интернет связи Starlink. Теперь на орбите находится 1023 космических аппаратов системы Starlink.

Трансляция запуска спутников велась на канале NASA в YouTube.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, которая доставила спутники на орбиту, был осуществлен в четверг, 4 января, из комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде (США).

Это уже 18-й вывод на орбиту группы спутников Starlink. Первый запуск был осуществлен еще в мае 2019 года. Компания SpaceX рассчитывает развернуть на орбите группу из 12 тысяч космических аппаратов для создания полномасштабной сети, для покрытия интернетом всей территории Земли.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/96pHRHXZi0 — SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021

Напомним, в конце января SpaceX провела запуск миссии Transporter-1 с рекордным количество спутников. Всего на орбиту были выведены 143 спутника.

Также РБК-Украина писало, что SpaceX выведет на орбиту спутник GPS третьего поколения Космических сил США. Этот спутник заменит существующую систему глобального позиционирования.