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SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту. Их уже более тысячи

США, Четверг 04 февраля 2021 10:15
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту. Их уже более тысячи
Фото: запуск ракеты Falcon 9 (twitter.com/SpaceX)
Автор: Игорь Литвиненко

Американская компания Илона Маска SpaceX провела успешный запуск очередной партии из 60 мини-спутников для интернет связи Starlink. Теперь на орбите находится 1023 космических аппаратов системы Starlink.

Трансляция запуска спутников велась на канале NASA в YouTube.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, которая доставила спутники на орбиту, был осуществлен в четверг, 4 января, из комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде (США).

Это уже 18-й вывод на орбиту группы спутников Starlink. Первый запуск был осуществлен еще в мае 2019 года. Компания SpaceX рассчитывает развернуть на орбите группу из 12 тысяч космических аппаратов для создания полномасштабной сети, для покрытия интернетом всей территории Земли.

Напомним, в конце января SpaceX провела запуск миссии Transporter-1 с рекордным количество спутников. Всего на орбиту были выведены 143 спутника.

Также РБК-Украина писало, что SpaceX выведет на орбиту спутник GPS третьего поколения Космических сил США. Этот спутник заменит существующую систему глобального позиционирования.

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