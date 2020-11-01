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SpaceX выведет на орбиту спутник GPS третьего поколения

Воскресенье 01 ноября 2020 11:39
SpaceX выведет на орбиту спутник GPS третьего поколения
Фото: Falcon 9 (spacex.com)
Автор: Александр Белоус

Спутники GPS третьего поколения заменят существующую систему глобального позиционирования

Компания Илона Маска SpaceX выведет на орбиту спутник GPS третьего поколения Космических сил США. Ракета Falcon 9 стартует с космического стартового комплекса 40 (SLC-40) на мысе Канаверал во Флориде.

Об этом сообщается на сайте компании.

Как отмечается в сообщении, после разделения ступеней SpaceX посадит первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в Атлантическом океане. Космический аппарат развернется на орбите примерно через 1 час 29 минут после старта.

Напомним, в сентябре 2020 года Центр космических и ракетных систем (SMC) Космических сил США объявил о соглашении с SpaceX о будущих миссиях по запуску космических аппаратов в целях национальной безопасности (NSSL).

Этот спутник должен быть запустить на орбиту 3 октября, однако старт отменили за 2 секунды до конца отсчета из-за проблем с двигателем. Всего на орбиту планируется запустить 32 спутника GPS третьего поколения. Они заменят те, которые сейчас обеспечивают сигнал GPS по всей планете. Сейчас на орбите находятся уже три таких спутника.

Как сообщало РБК-Украина, 18 октября компания Илона Маска SpaceX отправила на орбиту очередную партию спутников. В частности, 60 спутников доставила ракета-носитель Falcon 9 для раздачи интернета Starlink.

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