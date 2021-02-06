SpaceX доставила 60 супутників Starlink на орбіту. Але запуск ще партії скасували

Фото: запуск ракети-носія Falcon 9 (twitter.com/SpaceX)

Американська компанія SpaceX скасувала запуск ракети-носія Falcon 9 з черговою партією з 60 міні-супутників. Він був запланований на 7 лютого.

Про це компанія повідомила у своєму Twitter.

"Спроба запуску Starlink з LC-39A в ці вихідні скасовано для додаткових перевірок перед польотом", - вказано у повідомленні.

Зазначимо, компанія з травня 2019 року розгортає глобальну супутникову систему Starlink для забезпечення високошвидкісного доступу до інтернету в місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним.

SpaceX розраховує розгортання на орбіті групу з 12 тисяч космічних апаратів для створення повномасштабної мережі.

Нагадаємо, 4 лютого компанія провела успішний запуск чергової партії з 60 міні-супутників для інтернет зв'язку Starlink. Тепер на орбіті знаходиться 1023 космічних апаратів системи Starlink.

Як писало РБК-Україна, в кінці січня SpaceX провела запуск місії Transporter-1 з рекордною кількістю супутників. Всього на орбіту були виведені 143 супутника.

Також ми писали, що SpaceX виведе на орбіту супутник GPS третього покоління Космічних сил США.