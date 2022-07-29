Space Perspective показала капсулу для туристических полетов в космос: фото дизайна

Американская компания Space Perspective показала дизайн капсулы для космического туризма. Билет будет стоить 125 тысяч долларов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Sun.
Капсула, получившая название Spaceship Neptune, будет подниматься на высоту 32 километров от поверхности Земли. Стоимость билета составит 125 тысяч долларов.
Борт капсулы будет оборудован 360-градусной смотровой площадкой, на которой будут умещаться до восьми пассажиров.
Всего полет продлится около 6 часов. Также компания планирует оборудовать капсулу доступом к Wi-Fi и баром с напитками.
Первые полеты ожидаются уже в 2024 году.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ученые обнаружили идеальные места для строительства баз на Луне.
Тем временем телескоп Hubble, принадлежащий NASA, сфотографировал галактику, которая вызывает искривление пространства и времени.