Space Perspective показала капсулу для туристических полетов в космос: фото дизайна

Капсула, получившая название Spaceship Neptune, будет подниматься на высоту 32 километров от поверхности Земли. Стоимость билета составит 125 тысяч долларов.

Борт капсулы будет оборудован 360-градусной смотровой площадкой, на которой будут умещаться до восьми пассажиров.

Всего полет продлится около 6 часов. Также компания планирует оборудовать капсулу доступом к Wi-Fi и баром с напитками.

Первые полеты ожидаются уже в 2024 году.