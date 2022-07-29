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Space Perspective показала капсулу для туристичних польотів у космос: фото дизайну

Фото: Space Perspective показала капсулу для туристичних польотів у космос (twitter.com/SpacePerspectiv)
Автор: Сергій Пишкін

Американська компанія Space Perspective показала дизайн капсули для космічного туризму. Квиток коштуватиме 125 тисяч доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Капсула, яка отримала назву Spaceship Neptune, підніматиметься на висоту 32 кілометрів від поверхні Землі. Вартіст квитка становитиме 125 тисяч доларів.

Борт капсули буде обладнаний 360-градусним оглядовим майданчиком, на якому уміщуватимуться до восьми пасажирів.

Загалом політ триватиме близько 6 годин. Також компанія планує обладнати капсулу доступом до Wi-Fi та баром з напоями.

Перші польоти очікуються вже у 2024 році.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчені виявили ідеальні місця для будівництва майбутніх баз на Луні.

Тим часом телескоп Hubble, який належить NASA, сфотографував галактику, яка викликає викривлення простору та часу.

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