Space Perspective показала капсулу для туристичних польотів у космос: фото дизайну

Американська компанія Space Perspective показала дизайн капсули для космічного туризму. Квиток коштуватиме 125 тисяч доларів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Sun.
Капсула, яка отримала назву Spaceship Neptune, підніматиметься на висоту 32 кілометрів від поверхні Землі. Вартіст квитка становитиме 125 тисяч доларів.
Борт капсули буде обладнаний 360-градусним оглядовим майданчиком, на якому уміщуватимуться до восьми пасажирів.
Загалом політ триватиме близько 6 годин. Також компанія планує обладнати капсулу доступом до Wi-Fi та баром з напоями.
Перші польоти очікуються вже у 2024 році.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчені виявили ідеальні місця для будівництва майбутніх баз на Луні.
Тим часом телескоп Hubble, який належить NASA, сфотографував галактику, яка викликає викривлення простору та часу.