SPA в лідерах, косметологія просідає: як змінився попит на б’юті-послуги у 2025 році
В Україні протягом 2025 року зросла активність користувачів у категорії б’юті-послуг: частина напрямів показала підвищений попит, зросла кількість відгуків на оголошення, а медіанні ціни на окремі процедури змінилися.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX.
Що найчастіше шукали в 2025 році
Найбільшим попитом у листопаді 2025 року користувалися послуги SPA - майже 8 тисяч відгуків, що свідчить про зростання інтересу до релаксаційних процедур. Високим залишався попит і на манікюр та педикюр - близько 5,3 тис. відгуків, а також на перукарські послуги (2,7 тис.) та категорію "брови і вії" (2,2 тис.).
За кількістю пропозицій лідером залишається манікюр і педикюр - понад 3,3 тис. оголошень. Далі йдуть послуги бровистів і лешмейкерів (1,7 тис.), а також перукарські послуги (1,8 тис.).
Попит на депіляцію та моделювання зріс
OLX фіксує зростання відгуків на одне оголошення майже в усіх категоріях. Найбільший приріст - у послуг депіляції (+61%) та моделей для б’юті-процедур (+19%). Також збільшилась активність у манікюрі та педикюрі, перукарських послугах (+18%) та макіяжі (+13%).
Водночас деякі категорії втратили інтерес: відгуків на косметологічні послуги стало менше на 24%, а у сфері "вії та брови" - на 3%.
Як змінювалися ціни
Найвищу медіанну ціну - близько 1 000 гривень - у листопаді мали косметологічні та перукарські послуги, а також тату, татуаж та пірсинг.
Найнижчі ціни - у депіляції (приблизно 300 гривень) та у категоріях "манікюр/педикюр", "вії та брови", "медичні послуги" та "моделі" (500 гривень).
Найпомітніше зростання вартості за рік зафіксоване у категорії SPA - медіана збільшилася приблизно на 17%. Водночас деякі послуги подешевшали: макіяж - на 17%, медичні послуги - на 9%. У багатьох категоріях ціни залишилися стабільними.
Раніше РБК-Україна писало, що ціни на продукти та товари в Україні можуть зрости через пошкодження енергоінфраструктури, проблеми з логістикою та девальвацію гривні. Експерти пояснюють, що дорожчатимуть насамперед імпортні товари, пальне, обладнання для автономного живлення та окремі продукти (овочі, комбікорми, м’ясо). Водночас істотного стрибка цін до кінця року не прогнозують: частина товарів залишиться в межах нинішньої вартості, а деякі (наприклад, фрукти) можуть навіть подешевшати.
