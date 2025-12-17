SPA в лідерах, косметологія просідає: як змінився попит на б’юті-послуги у 2025 році

В Україні протягом 2025 року зросла активність користувачів у категорії б’юті-послуг: частина напрямів показала підвищений попит, зросла кількість відгуків на оголошення, а медіанні ціни на окремі процедури змінилися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX.

Що найчастіше шукали в 2025 році

Найбільшим попитом у листопаді 2025 року користувалися послуги SPA - майже 8 тисяч відгуків, що свідчить про зростання інтересу до релаксаційних процедур. Високим залишався попит і на манікюр та педикюр - близько 5,3 тис. відгуків, а також на перукарські послуги (2,7 тис.) та категорію "брови і вії" (2,2 тис.).

За кількістю пропозицій лідером залишається манікюр і педикюр - понад 3,3 тис. оголошень. Далі йдуть послуги бровистів і лешмейкерів (1,7 тис.), а також перукарські послуги (1,8 тис.).

Попит на депіляцію та моделювання зріс

OLX фіксує зростання відгуків на одне оголошення майже в усіх категоріях. Найбільший приріст - у послуг депіляції (+61%) та моделей для б’юті-процедур (+19%). Також збільшилась активність у манікюрі та педикюрі, перукарських послугах (+18%) та макіяжі (+13%).

Водночас деякі категорії втратили інтерес: відгуків на косметологічні послуги стало менше на 24%, а у сфері "вії та брови" - на 3%.

Як змінювалися ціни

Найвищу медіанну ціну - близько 1 000 гривень - у листопаді мали косметологічні та перукарські послуги, а також тату, татуаж та пірсинг.

Найнижчі ціни - у депіляції (приблизно 300 гривень) та у категоріях "манікюр/педикюр", "вії та брови", "медичні послуги" та "моделі" (500 гривень).

Найпомітніше зростання вартості за рік зафіксоване у категорії SPA - медіана збільшилася приблизно на 17%. Водночас деякі послуги подешевшали: макіяж - на 17%, медичні послуги - на 9%. У багатьох категоріях ціни залишилися стабільними.