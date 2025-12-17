SPA в лидерах, косметология проседает: как изменился спрос на бьюти-услуги в 2025 году

В Украине в течение 2025 года выросла активность пользователей в категории бьюти-услуг: часть направлений показала повышенный спрос, выросло количество откликов на объявления, а медианные цены на отдельные процедуры изменились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX.

Что чаще всего искали в 2025 году

Наибольшим спросом в ноябре 2025 года пользовались услуги SPA - почти 8 тысяч отзывов, что свидетельствует о росте интереса к релаксационным процедурам. Высоким оставался спрос и на маникюр и педикюр - около 5,3 тыс. отзывов, а также на парикмахерские услуги (2,7 тыс.) и категорию "брови и ресницы" (2,2 тыс.).

По количеству предложений лидером остается маникюр и педикюр - более 3,3 тыс. объявлений. Далее следуют услуги бровистов и лешмейкеров (1,7 тыс.), а также парикмахерские услуги (1,8 тыс.).

Спрос на депиляцию и моделирование вырос

OLX фиксирует рост откликов на одно объявление почти во всех категориях. Наибольший прирост - у услуг депиляции (+61%) и моделей для бьюти-процедур (+19%). Также увеличилась активность в маникюре и педикюре, парикмахерских услугах (+18%) и макияже (+13%).

В то же время некоторые категории потеряли интерес: отзывов на косметологические услуги стало меньше на 24%, а в сфере "ресницы и брови" - на 3%.

Как менялись цены

Самую высокую медианную цену - около 1 000 гривен - в ноябре имели косметологические и парикмахерские услуги, а также тату, татуаж и пирсинг.

Самые низкие цены - в депиляции (примерно 300 гривен) и в категориях "маникюр/педикюр", "ресницы и брови", "медицинские услуги" и "модели" (500 гривен).

Самый заметный рост стоимости за год зафиксирован в категории SPA - медиана увеличилась примерно на 17%. В то же время некоторые услуги подешевели: макияж - на 17%, медицинские услуги - на 9%. Во многих категориях цены остались стабильными.