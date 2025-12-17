ua en ru
Ср, 17 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

SPA в лидерах, косметология проседает: как изменился спрос на бьюти-услуги в 2025 году

Среда 17 декабря 2025 06:40
UA EN RU
SPA в лидерах, косметология проседает: как изменился спрос на бьюти-услуги в 2025 году Фото: Бьюти-услуги в Украине (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине в течение 2025 года выросла активность пользователей в категории бьюти-услуг: часть направлений показала повышенный спрос, выросло количество откликов на объявления, а медианные цены на отдельные процедуры изменились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX.

Что чаще всего искали в 2025 году

Наибольшим спросом в ноябре 2025 года пользовались услуги SPA - почти 8 тысяч отзывов, что свидетельствует о росте интереса к релаксационным процедурам. Высоким оставался спрос и на маникюр и педикюр - около 5,3 тыс. отзывов, а также на парикмахерские услуги (2,7 тыс.) и категорию "брови и ресницы" (2,2 тыс.).

По количеству предложений лидером остается маникюр и педикюр - более 3,3 тыс. объявлений. Далее следуют услуги бровистов и лешмейкеров (1,7 тыс.), а также парикмахерские услуги (1,8 тыс.).

Спрос на депиляцию и моделирование вырос

OLX фиксирует рост откликов на одно объявление почти во всех категориях. Наибольший прирост - у услуг депиляции (+61%) и моделей для бьюти-процедур (+19%). Также увеличилась активность в маникюре и педикюре, парикмахерских услугах (+18%) и макияже (+13%).

В то же время некоторые категории потеряли интерес: отзывов на косметологические услуги стало меньше на 24%, а в сфере "ресницы и брови" - на 3%.

Как менялись цены

Самую высокую медианную цену - около 1 000 гривен - в ноябре имели косметологические и парикмахерские услуги, а также тату, татуаж и пирсинг.

Самые низкие цены - в депиляции (примерно 300 гривен) и в категориях "маникюр/педикюр", "ресницы и брови", "медицинские услуги" и "модели" (500 гривен).

Самый заметный рост стоимости за год зафиксирован в категории SPA - медиана увеличилась примерно на 17%. В то же время некоторые услуги подешевели: макияж - на 17%, медицинские услуги - на 9%. Во многих категориях цены остались стабильными.

Ранее РБК-Украина писало, что цены на продукты и товары в Украине могут вырасти из-за повреждения энергоинфраструктуры, проблем с логистикой и девальвации гривны. Эксперты объясняют, что дорожать будут прежде всего импортные товары, топливо, оборудование для автономного питания и отдельные продукты (овощи, комбикорма, мясо). В то же время существенного скачка цен до конца года не прогнозируют: часть товаров останется в пределах нынешней стоимости, а некоторые (например, фрукты) могут даже подешеветь.

Также мы рассказывали, как изменятся цены на продукты в Украине в преддверии зимних праздников.

Читайте РБК-Украина в Google News
OLX послуги
Новости
Свет будут выключать не во всех регионах: "Укрэнерго" определилось с графиками на 17 декабря
Свет будут выключать не во всех регионах: "Укрэнерго" определилось с графиками на 17 декабря
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море