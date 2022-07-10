Создают иллюзию успешной работы ЗАЭС: оккупанты снимают пропагандистский ролик

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом" .

"Российские военные силой заставили руководство станции допустить известного российского блогера-пропагандиста с представителем Росатома и в сопровождении вооруженных солдат к блочному щиту управления одного из энергоблоков атомной станции и других помещений с ограниченным доступом. Там они планируют организовать съемки и принуждать украинский персонал к участию в пропагандистских интервью", - сказано в сообщении.

Отмечается, что несмотря на усилия российских захватчиков атомная электростанция остается в сфере управления НАЭК "Энергоатом" и поставляет электроэнергию в украинскую энергосеть.

Кроме этого, Украина отправит соответствующую ноту о преступных действиях оккупантов на ЗАЭС в международные органы безопасности АЭС.