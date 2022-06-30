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Оккупанты заставляют сотрудников Запорожской АЭС нарушать технологию работы реактора

Новина українською →
Энергодар, Четверг 30 июня 2022 17:20
Оккупанты заставляют сотрудников Запорожской АЭС нарушать технологию работы реактора Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты заставляют рабочих Запорожской АЭС осушать пруды-охладители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

Чтобы снять с себя ответственность за совершение актов ядерного терроризма, оккупанты прибегают к принуждению украинских атомщиков.

"В настоящее время путем издевательств и пыток вынуждают сотрудников Гидрологической службы электростанции выдумывать обоснования необходимости осушения этих водоемов для руководства ЗАЭС и "Энергоатома", - говорится в сообщении.

Так, оккупанты жестоко избили водолаза Гидрологической службы ЗАЭС Андрея Гончарука, который в среду, 29 июня, был доставлен в больницу Энергодара с многочисленными травмами.

Как сообщалось, российские захватчики, которые находятся на Запорожской АЭС, готовят провокацию. Они собираются обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции.

Напомним, ранее российские войска начали усиливать свои оборонные позиции возле Запорожской атомной электростанции. В частности, они укрепили окопы.

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Запорожская АЭС
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