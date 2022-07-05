Оккупанты свозят российских энергетиков на Запорожскую АЭС: названа причина

Россияне начали свозить сотрудников "Росэнергоатома" на Запорожскую АЭС. Большинство украинцев отказываются работать на станции под руководством захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Отмечается, что россияне пытались предложить работникам ЗАЭС повышенные зарплаты и путевки на отдых в оккупированном Крыму для того, чтобы они продолжали свою работу под "новым руководством". Но украинцы массово отказывались. Теперь их планируют заставить покинуть Энергодар и заменить российскими специалистами.

По информации Центра национального сопротивления, россияне планируют до конца сентября полностью отключить ЗАЭС от украинской электросети.