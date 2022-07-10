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Создают иллюзию успешной работы ЗАЭС: оккупанты снимают пропагандистский ролик

Новина українською →
Запорожская область, Воскресенье 10 июля 2022 17:22
Создают иллюзию успешной работы ЗАЭС: оккупанты снимают пропагандистский ролик Фото: на Запорожской АЭС российские пропагандисты снимают ролик о якобы успешной работе станции (facebook com rostinfocom)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские пропагандисты проводят съемки ролика о якобы успешной работе Запорожской атомной электростанции под руководством оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

"Российские военные силой заставили руководство станции допустить известного российского блогера-пропагандиста с представителем Росатома и в сопровождении вооруженных солдат к блочному щиту управления одного из энергоблоков атомной станции и других помещений с ограниченным доступом. Там они планируют организовать съемки и принуждать украинский персонал к участию в пропагандистских интервью", - сказано в сообщении.

Отмечается, что несмотря на усилия российских захватчиков атомная электростанция остается в сфере управления НАЭК "Энергоатом" и поставляет электроэнергию в украинскую энергосеть.

Кроме этого, Украина отправит соответствующую ноту о преступных действиях оккупантов на ЗАЭС в международные органы безопасности АЭС.

Напомним, оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС нарушать технологию работы реактора.

Отметим, что украинцы отказываются работать на станции под руководством россиян, поэтому туда начали свозить сотрудников "Росэнергоатома".

Кроме этого, захватчики пытали водолаза ЗАЭС он умер от значительных травм.

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Запорожская АЭС Российская Федерация
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