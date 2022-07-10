Створюють ілюзію успішної роботи ЗАЕС: окупанти знімають пропагандистський ролик

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" .

"Російські військові силоміць змусили керівництво станції допустити відомого російського блогера-пропагандиста із представником Росатома й у супроводі озброєних солдатів до блочного щита керування одного з енергоблоків атомної станції та до інших приміщень з обмеженим доступом. Там вони планують організувати зйомки і примушувати український персонал до участі в пропагандистських інтерв‘ю", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що попри зусилля російських загарбників атомна електростанція залишається у сфері керування НАЕК "Енергоатом" і постачає електроенергію в українську енергомережу.

Окрім цього, Україна відправить відповідну ноту про злочинні дії окупантів на ЗАЕС до міжнародних органів безпеки АЕС.