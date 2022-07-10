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Створюють ілюзію успішної роботи ЗАЕС: окупанти знімають пропагандистський ролик

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Запорізька область, Неділя 10 липня 2022 17:22
Створюють ілюзію успішної роботи ЗАЕС: окупанти знімають пропагандистський ролик Фото: на Запорізькій АЕС російські пропагандисти знімають ролик про нібито успішну роботу станції (facebook com rostinfocom)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські пропагадисти проводять зйомки ролику про нібито успішну роботу Запорізької атомної електростанції під керівництвом окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

"Російські військові силоміць змусили керівництво станції допустити відомого російського блогера-пропагандиста із представником Росатома й у супроводі озброєних солдатів до блочного щита керування одного з енергоблоків атомної станції та до інших приміщень з обмеженим доступом. Там вони планують організувати зйомки і примушувати український персонал до участі в пропагандистських інтерв‘ю", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що попри зусилля російських загарбників атомна електростанція залишається у сфері керування НАЕК "Енергоатом" і постачає електроенергію в українську енергомережу.

Окрім цього, Україна відправить відповідну ноту про злочинні дії окупантів на ЗАЕС до міжнародних органів безпеки АЕС.

Нагадаємо, окупанти змушують співробітників ЗАЕС порушувати технологію роботи реактора.

Зазначимо, що українці відмовляються працювати на станції під керівництвом росіян, тому туди почали звозити співробітників "Росенергоатому".

Окрім цього, загарбники катували водолаза ЗАЕС, він помер від значних травм.

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Запорожская АЭС Російська Федерація
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