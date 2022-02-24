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Создатель Ethereum Бутерин осудил войну России против Украины

Автор: Сергей Сурепин

Канадско-российский программист и сооснователь проекта Ethereum Виталик Бутерин прокомментировал войну, которую Россия начала против Украины. Бутерин остался расстроен решением президента РФ Владимира Путина отказаться от возможности мирного решения спора с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Бутерина.

"Очень расстроен решением Путина отказаться от возможности мирного решения спора с Украиной и вместо этого начать войну. Это преступление против украинского и русского народа. Хочу желать всем безопасности, хотя знаю, что никакой безопасности не будет. Слава Украине", - написал Бутерин.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киевской области упал военный самолет ВСУ.

Также РБК-Украина сообщало, что въезд и выезд из Киева остаются свободными.

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