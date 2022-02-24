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Въезд и выезд из Киева остаются свободными, - КГГА

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Украина, Четверг 24 февраля 2022 14:01
Въезд и выезд из Киева остаются свободными, - КГГА Фото: въезд и выезд из Киева 24 февраля не закрывали
Автор: Александр Белоус

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) опровергли информацию об ограничении въезда и выезда из Киева. Въезды и выезды из города остаются свободными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Информация об ограничении въезда и выезда из Киева не соответствует действительности. Сейчас въезды и выезды из города не закрывали",- говорится в сообщении.

Ранее в КГГА сообщили, красная линия метро курсирует от станции "Лесная" до станции "Шулявская". Метро работает в режиме перевозок. Проход на станции свободный.

Наземный общественный транспорт Киева также продолжает курсировать в
нормальном режиме.

Подробнее о ситуации в Киеве - в материале РБК-Украина.

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