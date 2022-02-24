RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Творець Ethereum Бутерін засудив війну Росії проти України

Автор: Сергій Сурепін

Канадсько-російський програміст і співзасновник проекту Ethereum Віталік Бутерін прокоментував війну, яку Росія почала проти України. Бутерін залишився засмучений рішенням президента РФ Володимира Путіна відмовитися від можливості мирного вирішення спору з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Бутерина.

"Дуже засмучений рішенням Путіна відмовитися від можливості мирного вирішення спору з Україною і замість цього почати війну. Це злочин проти українського і російського народу. Хочу бажати всім безпеки, хоча знаю, що ніякої безпеки не буде. Слава Україні", - написав Бутерін.

Раніше РБК-Україна писало, що у Київській області впав військовий літак ЗСУ.

Також РБК-Україна повідомляло, що в'їзд і виїзд з Києва залишаються вільними.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України