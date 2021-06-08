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На создание территориальной обороны необходимо 2,5 млрд гривен, - глава комитета Рады

Автор: Олег Черныш, Юлия Струк

В Верховной раде рассказали, сколько понадобится на создание территориальной обороны Украины. Глава комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич отметил, что в 2022 году на это уйдет почти 2,5 млрд гривен.

Об этом говорится в материале "Армия добровольцев. Как и зачем у Зеленского решили создать национальное сопротивление".

Завитневич называет добровольцев ТрО "организационным ядром" для построения нового вида войск.

"По его словам, на формирование теробороны в 2022 году необходимо будет выделить почти 2,5 млрд гривен, в следующие два года - еще по 718 млн гривен", - сказано в статье.

Напомним, комитет Верховной рады по правам человека поддержал законопроект №5557 о национальном сопротивлении. Его автор - президент Владимир Зеленский.

Ключевой его пункт - создание эффективной территориальной обороны (ТрО). Ее нехватка остро проявилась в моменты обострения войны Украины с Россией.

Как писало РБК-Украина, Зеленский также внес в Раду закон, которым предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины.

Как писало РБК-Украина, в 2021 году на заседании комитета Рады по вопросам национальной безопасности представили законопроект о территориальной обороне Украины и о добровольческих силах обороны.

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