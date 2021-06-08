На создание территориальной обороны необходимо 2,5 млрд гривен, - глава комитета Рады

В Верховной раде рассказали, сколько понадобится на создание территориальной обороны Украины. Глава комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич отметил, что в 2022 году на это уйдет почти 2,5 млрд гривен.
Об этом говорится в материале "Армия добровольцев. Как и зачем у Зеленского решили создать национальное сопротивление".
Завитневич называет добровольцев ТрО "организационным ядром" для построения нового вида войск.
"По его словам, на формирование теробороны в 2022 году необходимо будет выделить почти 2,5 млрд гривен, в следующие два года - еще по 718 млн гривен", - сказано в статье.
Напомним, комитет Верховной рады по правам человека поддержал законопроект №5557 о национальном сопротивлении. Его автор - президент Владимир Зеленский.
Ключевой его пункт - создание эффективной территориальной обороны (ТрО). Ее нехватка остро проявилась в моменты обострения войны Украины с Россией.
Как писало РБК-Украина, Зеленский также внес в Раду закон, которым предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины.
Как писало РБК-Украина, в 2021 году на заседании комитета Рады по вопросам национальной безопасности представили законопроект о территориальной обороне Украины и о добровольческих силах обороны.