На створення територіальної оборони необхідно 2,5 млрд гривень, - глава комітету Ради

У Верховній раді розповіли, скільки знадобиться на створення територіальної оборони України. Глава комітету з питань національної безпеки Олександр Завітневич зазначив, що у 2022 році на це піде майже 2,5 млрд гривень.
Про це йдеться у матеріалі "Армія добровольців. Як і навіщо у Зеленського вирішили створити національний опір".
Завітневич називає добровольців ТРО "організаційним ядром" для побудови нового виду військ.
"За його словами, на формування тероборони у 2022 році необхідно буде виділити майже 2,5 млрд гривень, в наступні два роки - ще по 718 млн гривень", - сказано в статті.
Нагадаємо, комітет Верховної ради з прав людини підтримав законопроект №5557 про національний спротив. Його автор - президент Володимир Зеленський.
Ключовий його пункт - створення ефективної територіальної оборони (ТРО). Її брак гостро проявився у моменти загострення війни України з Росією.
Як писало РБК-Україна, Зеленський також вніс у Раду закон, яким пропонує збільшити чисельність Збройних сил України.
Як писало РБК-Україна, в 2021 році на засіданні комітету Ради з питань національної безпеки представили законопроект про територіальну оборону України і про добровольчі сили оборони.